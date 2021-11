Un grande Verona (in 9 nel finale) blocca il Napoli, Simeone non si ferma più. Tris della Lazio contro la Salernitana

SportFair

Sono arrivate nuove indicazioni per le zone alte della classifica del campionato di Serie A, alle 18 si sono giocate due partite. Tutto facile per la Lazio contro la Salernitana, la classifica per la squadra di Maurizio Sarri è sempre più interessante. Il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro, la gara è in archivio già nei primi 45 minuti. Tra il 31′ e il 36′ arrivano i due gol che mettono le cose in chiaro: prima Ciro Immobile su assist di Pedro, poi è lo stesso ex Barcellona a raddoppiare. La compagine di Colantuono ci prova, ma non riesce a concretizzare. Al 69′ Luis Alberto si inventa il gol che chiude i conti sul definitivo 3-0.

Napoli-Verona

Il Napoli si conferma una squadra forte in grado di lottare per lo scudetto, gli azzurri sono reduci da una serie di incontri ravvicinati che hanno condizionato il rendimento dell’11 di Spalletti. Il Verona è sempre più una sorpresa e può essere considerato una mina vagante del campionato, l’arrivo in panchina di Igor Tudor è stato decisivo. L’Hellas passa in vantaggio, il marcatore è ovviamente Simeone. Il Cholito sta attraversando un momento entusiasmante e, al momento, è il miglior centravanti della Serie A. La reazione dei padroni di casa è immediata, arriva il pareggio con Di Lorenzo. Nella ripresa si registrano occasioni, ma il risultato non cambia più. Espulsi Bessa e Kalinic, palo di Mertens su punizione. Finisce 1-1. Il Napoli a quota 32 punti, il Verona sale a 16.