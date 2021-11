La papera di Tatarusanu è gravissima: Milan in svantaggio contro la Fiorentina [VIDEO]

SportFair

E’ strana la vita di un calciatore, da eroe a principale responsabile di un gol: è il caso di Tatarusanu. Si sta giocando la partita della 13esima giornata del campionato di Serie A, in campo la Fiorentina contro il Milan, due squadre che hanno iniziato veramente bene il campionato.

La partita è equilibrata nei primi minuti, poi un episodio sblocca il match. Al 15′ calcio d’angolo per la Fiorentina, uscita tranquilla per Tatarusanu che però si lascia scappare il pallone, tutto facile per Duncan che con un tocco a porta vuota sigla il vantaggio della Fiorentina. Errore per il portiere rossonero, reduce dal rigore parato nel derby.