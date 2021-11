Panico nella metro a Tokyo: ragazzo di traveste da Joker e accoltella 17 persone [VIDEO]

SportFair

Halloween è una festa amatissima e celebrata in tutto il mondo. Grandi e piccini amano travestirsi con outfit spaventosi per sfilare nelle strade, partecipare a party esclusivi e giocare a “dolcetto o scherzetto”.

A volte, però, anche le feste più belle vengono rovinate da episodio che hanno dell’incredibile: a Tokyo, nella linea Keio della metropolitana un ragazzo ha mandato nel panico tutti i passeggeri, causando anche parecchi feriti.

17 persone, nel dettaglio, sono state accoltellate da un giovane travestito da Joker, che ha anche dato fuoco ad un vagone e in attesa dell’arrivo della polizia si è anche seduto per fumare un sigaro. Delle 17 persone accoltellate uno solo è in gravi condizioni, si tratta di un uomo 70enne, colpito al petto, mentre gli altri riportano lievi ferite.

Il giovane, Jyota Hattori, 24enne, non ha poi opposto resistenza ed è stato arrestato dalla polizia, alla quale ha confessato che stava cercando di uccidere qualcuno per essere condannato a morte.

Sul web hanno fatto il giro del mondo le immagini di panico e terrore: i passeggeri scappavano dal vagone dove il ragazzo stava facendo una strage, per scappare poi dai finestrini del vagone, le cui porte erano chiuse.