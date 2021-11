Icardi-Wanda Nara, interviene papà Andres: “preferivo Maxi Lopez, lo sapete che non ho un buon rapporto con Mauro”

SportFair

Il tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha fatto il giro del mondo. La coppia è finita sotto i riflettori per il presunto tradimento del calciatore del PSG e per come entrambi hanno gestito la situazione, tra post social, vacanze e tanti dubbi.

Adesso sembra tornato il sereno, ma c’è chi non ha apprezzato quanto accaduto. Tra questi c’è Andres Nara, padre di Wanda, che in più occasioni ha già svelato la sua preferenza per Maxi Lopez. “Ho scoperto tutto dalla TV; parlavano di Mauro con mia figlia, e del fatto che, nonostante sia un calciatore e abbia la reputazione che ha, è un ragazzo fedele… E poi è successo questo. Sembra che ci abbiano attirato un po’ di sfortuna”, ha affermato a ‘Los Ángeles de la Mañana’.

“Ero preoccupato e ferito dal comportamento di Mauro perché è sempre stato molto bravo con i figli di Maxi. Ammetto di non aver puntato molto sul rapporto quando si sono messi insieme, ma non sono stato corretto. Non ho un buon rapporto con Icardi , lo sapete. E ai tempi preferivo Maxi López perché è il padre dei ragazzi e volevo che stessero bene. Sono felice che ora stiano bene. Volevo questo, che (Wanda e Maxi) fossero in pace per i figli, sebbene ognuno abbia la propria vita”, ha concluso.