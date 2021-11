Ottimismo e alleanze, Helmut Marko sereno per la lotta al titolo: “Max è il pilota più veloce in circolazione”

SportFair

E’ tutto pronto in Messico per un nuovo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1. I piloti si sfideranno in un nuovo appassionante round, che potrebbe rivelarsi importantissimo per la lotta al titolo Mondiale. Max Verstappen ha 12 punti di vantaggio sul suo diretto rivale, che non ha intenzione di darsi per vinto.

In casa Red Bull, però, c’è chi si sente sicuro e certo delle potenzialità dei suoi piloti, in particolar modo di Verstappen, e della vettura. Stiamo parlando di Helmut Marko: “abbiamo un turbo più grande di quello Mercedes e grazie all’aria rarefatta dovrebbe costituire un vantaggio. In Messico l’obiettiuvo è una doppietta“, ha affermato il consigliere Red Bull alla ‘rosea’.

“Noi abbiamo pensieri positivi: conosciamo la nostra forza, Max è in grande forma ed è il più veloce che sia in circolazione in questo momento“, ha aggiunto.

Infine sulla lotta al titolo mondiale e le alleanze con gli altri team, Marko ha concluso: “noi abbiamo solo due piloti, Mercedes può contare su McLaren, Aston Martin, Williams“.