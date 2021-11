Domenica l’ultima gara di Valentino Rossi: orari del Gp di Valencia e dove vederlo in tv, anche in chiaro

SportFair

Il momento che tanti speravano non arrivasse mai si avvicina sempre più: domenica Valentino Rossi correrà la sua ultima gara in MotoGP. Il Dottore, nel corso della pausa estiva della stagione 2021, ha deciso di ritirarsi dal mondo a due ruote per iniziare una nuova avventura con le auto. Non è ancora stato scelto il campionato in cui gareggiare, ma il 9 volte campione del mondo non ha ripensamenti e sta già lavorando sodo per il suo futuro.

In attesa della nuova avventura a quattro ruote, comunque, il campione di Tavullia rimane concentrato su questo finale di stagione, nonostante le difficoltà a far bene in pista con la sua Yamaha. Domenica, a Valencia, sarà l’ultima gara in carriera di Valentino Rossi. Un appuntamento dunque imperdibile: tanti gli omaggi al Dottore nel weekend di gara spagnolo.

Non è ancora certo se tornerà in pista Marc Marquez, infortunatosi durante un allenamento in motocross, ma Bagnaia e Quartararo promettono ancora spettacolo.

Il weekend di gara di Valencia sarà trasmesso sui canali Sky e Dazn, ma anche in chiaro su Tv.

Il programma del weekend di gara del Gp di Valencia

Giovedì 11

17.00 conferenza stampa piloti

venerdì 12

09.00 FP1 Moto3

09.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 13 novembre

09.00 FP3 Moto3

09.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Qualidiche Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Qualifiche MotoGP

15.10 Qualifiche Moto2

Domenica 14 novembre

08.40 Warm up Moto3

09.10 Warm up Moto2

09.40 Warm up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP