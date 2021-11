Ad Interlagos torna la Sprint Qualifying: gli orari del Gp del Brasile e dove vederlo in tv

SportFair

Nemmeno il tempo di riprendersi dalle emozioni del Gp del Messico che i piloti della Formula 1 tornano già in pista! Domenica, infatti, si disputerà il Gp del Brasile, il secondo dei tre appuntamenti consecutivi del calendario 2021. Max Verstappen è riuscito ad allungare ancora su Lewis Hamilton grazie alla vittoria in terra messicana, ma i giochi sono ancora apertissimi.

Sul ciruito di Interlagos la Mercedes farà di tutto pur di permettere al campione del mondo in carica di accorciare le distanze dal rivale olandese della Red Bull, dunque il weekend di gara brasiliano è un appuntamento imperdibile.

Torna anche la Sprint Qualifying a rendere il weekend di gara ancora più interessante. L’appuntament brasiliano sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre qualifiche, sprint qualifying e gara andranno in onda in chiaro su Tv8 in differita

Il programma del GP del Brasile

Venerdì 12 novembre

FP1 – 16:30-17:30

Qualifiche – 20:00-21:00

Sabato 13 novembre

FP2 -16:00-17:00

Sprint Qualifying – 20:30-21:00

Domenica 14 novembre

Gara – 18:00