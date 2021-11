L’omaggio dell’Olimpico per Giampiero Galeazzi: il saluto prima di Italia-Svizzera è da brividi [FOTO]

SportFair

Italia e Svizzera sono in campo per lo scontro diretto valido per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini dovrà conquistare i tre punti per ipotecare il pass. Il primo tempo ha regalato tante emozioni, vantaggio degli ospiti con un bolide di Widmer. Al 36′ la reazione degli azzurri con il colpo vincente di Di Lorenzo.

Brividi prima del fischio iniziale, l’Olimpico ha omaggiato Giampiero Galeazzi: il telecronista sportivo è morto oggi all’età di 75 anni. Momenti emozionanti in campo e sugli spalti, si è registrato un lunghissimo applauso.