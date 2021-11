L’omaggio dei piloti, l’abbraccio con Petrucci e il commento al termine della gara: brividi per Valentino Rossi [VIDEO]

Emozioni dal circuito di Valencia, si è conclusa l’ultima gara della carriera di MotoGp di Valentino Rossi. Il pilota italiano ha regalato tantissime soddisfazioni e vittorie, è stato uno dei più grandi di sempre. L’ultimo gran premio della stagione si è concluso con la vittoria di Bagnaia, il Dottore ha chiuso al decimo posto. L’ultimo giro è stato veramente emozionante, al traguardo i piloti hanno deciso di omaggiare Valentino. Non è da sottovalutare la prestazione di Rossi, protagonista di una gara di grande carattere come conferma l’ottimo decimo posto.

In lacrime anche la fidanzata Francesca Sofia Novello che presto regalerà la gioia più grande a Valentino, quella di diventare padre. “Bella gara, mica male eh”, ha commentato il Dottore. Rossi è stato portato in trionfo da meccanici e amici.

“Ringrazio Valentino per quello che ha fatto, la vittoria è per lui”, ha detto Bagnaia. Abbraccio commovente tra Rossi e Petrucci.

“Oh mamma mamma mamma, Oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Valentino, ho visto Valentino, eh, mamma’, innamorato son”, cantano nel box.

A lovely hug between @ValeYellow46 and @Petrux9 as they end their #MotoGP career 😢

We’ll miss having you around Danilo! ❤️#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/NKnWTmlTqI

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021