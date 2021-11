Nuovo infortunio per Marc Marquez: salterà il Gp di Portimao

SportFair

Brutte notizie per la Honda e gli appassionati spagnoli di MotoGP. Marc Marquez, che ancora non ha recuperato la sua forma fisica al 100% dall’infortunio alla spalla di due anni fa, è costretto a saltare il Gp di Portimao a causa di un nuovo infortunio.

A dare la notizia dell’infortunio di Marquez è stato il Team Honda: “lo scorso sabato Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio Brembo Algarve con uno dei suoi normali allenamenti in fuoristrada, ha subito una caduta che gli ha procurato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa e vedendo che non stava ancora bene, oggi Marquez è stato valutato dai medici in una visita medica per valutare il suo stato attuale. Come misura precauzionale, il prossimo fine settimana Marquez non disputerà il Gran Premio dell’Algarve a Portimao“, si legge nella nota.