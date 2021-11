Nubifragio in Indonesia, tutto fermo a Mandalika e Aegerter si fa una doccia sotto la… pioggia [VIDEO]

SportFair

A Mandalika, in Indonesia, va in scena nel weekend l’ultimo round della stagione 2021 di Supersport. Dominique Aegerter, laureatosi campione del mondo in Argentina, ha conquistato la superpole sul nuovo tracciato indonesiano, assicurandosi così la prima posizione in griglia, davanti a Manuel Gonzalez e Federico Caricasulo.

Un weekend sereno per il pilota svizzero che, in attesa di poter tornare nuovamente in pista a seguito dello stop per un violento nubifragio che si è abbattuto sul circuito indonesiano ha pensato di farsi una doccia con la… pioggia.

Sta diventando virale un video che immortala Aegerter mentre si lava fuori dai box, sotto la pioggia incessante. Un uomo dai box gli passa anche poi una spugna per pulirsi bene e a fondo. Quante risate in Indonesia.