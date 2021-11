Non solo la tuta aperta, il Gp di Catalogna disastroso per Quartararo: “mi hanno derubato e abbiamo anche avuto un incidente”

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata ed è finita nel migliore dei modi per Fabio Quartararo. Il pilota francese della Yamaha si è laureato per la prima volta campione del mondo e lo ha fatto con due gare di anticipo, a Misano.

La stagione di Quartararo, però, non è stata di certo tutta rose e fiori e il francese ha dovuto fare i conti con diversi imprevisti. Il weekend del Gp di Catalogna, ad esempio, è stato disastroso: in pista il francese ha corso con la tuta aperta per alcuni giri ma non sono mancati episodi spiacevoli anche fuori dalla pista.

“Ricordare quella gara, ora, mi fa sorridere, perché quel weekend sono capitate davvero tante cose. Mi hanno rotto la macchina e mi hanno derubato. Poi, come se non bastasse, abbiamo avuto un incidente e la polizia si è fermata da noi… Insomma quel fine settimana è stato un disastro da mercoledì”, ha raccontato Quartararo a Dazn Spagna.