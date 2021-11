Johnny Carera in terapia intensiva, sui social il dolce messaggio di Nibali: “sbrigati, ci attendono nuove sfide”

SportFair

Il mondo del ciclismo è ancora scosso dalla terribile notizia che riguarda Johnny Carera, procuratore di diversi corridori, tra cui anche Pogacar e Vincenzo Nibali.

Carera è rimasto vittima di un terribile incidente stradale a causa del quale è ricoverato in terapia intensiva, dopo un improvviso aggravarsi delle sue condizioni. Una notizia sconvolgente, soprattutto per chi lavora a stretto contatto con lui, come lo Squalo dello Stretto, che ieri ha pubblicato sui social un messaggio per il suo procuratore: “in questi due giorni ho fatto tanta fatica a metabolizzare e accettare ciò che è successo, in alcuni momenti sono rimasto nel silenzio assoluto. Ogni parola sembra superflua ma voglio soltanto dirti Forza @johnny_carera , sbrigati a recuperare… ci attendono tante nuove sfide“, ha scritto il corridore siciliano.