Next Gen ATP Finals finite per Musetti: l’azzurro eliminato, in semifinale ci va Korda

Serata amara per Lorenzo Musetti, in campo nella sfida decisiva contro Korda alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il tennista azzurro, una volta trovatosi sotto di 2-0, vista la vittoria di Baez su Gaston per 3-0, sapeva già di essere fuori dai giochi. Lo statunitense Korda ha poi dato la mazzata finale a Musetti, aggiudicandosi anche il terzo set e, dunque, la partita, dopo un’ora e 9 minuti di gioco col punteggio di 4-2, 4-3, 4-2.

Korda e Baez staccano quindi il pass per le semifinali nelle quali sfideranno rispettivamente Nakashima e Alcaraz.