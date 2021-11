Nessuna investigazione per Verstappen, il parere dell’olandese Red Bull: “eravamo in lotta per la posizione”

SportFair

Gara pazzesca oggi ad Interlago: Lewis Hamilton ha vinto il Gp del Brasile, lasciandosi alle spalle Max Verstappen e Valtteri Bottas. Non sono mancati episodi polemici, con l’olandese della Red Bull al centro delle critiche per aver spinto fuori pista il britannico della Mecedes.

I commissari hanno deciso che non era necessaria un’investigazione e Max Verstappen ha così commentato quanto accaduto: “eravamo in lotta per la posizione. Non penso che i Commissari avrebbero dovuto prendere alcun provvedimento. È stata una bella battaglia. Non solo una volta, ma più volte mi sono dovuto difendere e ho cercato di fare tutto il possibile. Credo che il risultato però sia il massimo che potevamo ottenere. Sorpreso dalla loro prestazione? Sì, speravo che noi ne avessimo un po’ di più, ma già ad inizio weekend abbiamo visto che sarebbe stata dura. Vedremo. Ora ci sono tre gare che sono totalmente diverse e vedremo come andrà lì”, ha affermato ai microfoni Sky.