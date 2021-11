Nba, Philadelphia nei guai: Joel Embiid è positivo al Covid, rischia 10 giorni di stop

SportFair

Philadelphia è una delle squadre più importanti della stagione Nba, i Sixers sono al momento la compagine migliore a Est con 8 vittorie e 2 sconfitte, i successi consecutivi sono sei, l’ultimo contro i Bulls. Non arrivano però buone notizie, la stella Joel Embiid è stata fermata dal Covid. Il camerunese si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo.

Il centro è vaccinato e rischia 10 giorni di stop, dovrà presentare due test negativi nelle prossime 24 ore per evitare la quarantena. Out anche Harris, positivo al Covid: “sento persone che raccontano di non essersi praticamente accorti di avere il Covid: non è il caso di Tobias, lui i sintomi li sente parecchio” ha spiegato coach Rivers.