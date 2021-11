Lorenzo, che fatica! Musetti ancora in corsa alle Next Gen ATP Finals: Gaston battuto in 5 set

SportFair

Lorenzo Musetti ritorva il sorriso a Milano! Il giovane tennista italiano, seppur faticando, ha conquistato oggi la sua prima vittoria nelle Next Gen ATP Finals. Dopo aver conquistato i primi due set nel match contro il francese Gaston, l’azzurro ha visto il suo avversario reagire e la sfida si è fatta tutta in salita. Gaston ha infatti conquistato il terzo set, mettendo in serie difficoltà Musetti, pareggiando poi i conti al quarto set.

Ci sono volute due ore e 33 minuti di gioco per Musetti per aggiudicarsi la vittoria: l’azzurro resta così in corsa nel torneo, grazie al successo di questa sera per 4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2.

Musetti ha rischiato grosso, regalando spettacolo puro col suo avversario Gaston, con un grande tennis, ma ha potuto poi festeggiare e sorridere per una splendida ed importante vittoria. L’azzurro si gioca domani il passaggio alle semifinali nella sfida contro Korda.