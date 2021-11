Musetti si ferma ai sedicesimi di Parigi-Bercy: Duckworth chiude in tre set e conquista gli ottavi

SportFair

Niente da fare per Lorenzo Musetti che è stato eliminato ai sedicesimi di finale del torneo di tennis di Parigi-Bercy. L’italiano non è riuscito a ribaltare il pronostico della vigilia, James Duckworth si è dimostrato un giocatore molto concreto e ha messo in mostra un ottimo tennis soprattutto nel terzo set.

Partenza sprint dell’australiano che chiude il primo set sul 3-6. Nel secondo set si registra la reazione di Musetti, l’italiano risponde con lo stesso risultato. Nel terzo e decisivo set Duckworth piazza subito un break, poi riesce a controllare il vantaggio, ancora con un 3-6. Finisce 1-2 (3-6, 6-3, 3-6). In corsa è rimasto solo Sinner, chiamato dalla sfida contro il talento Alcaraz.