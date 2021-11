Mourinho scatena il caos con la Juve: “un rigore è stato ripetuto, l’altro no. Indovinate quale” [FOTO]

SportFair

Non si placano le polemiche sugli ultimi episodi arbitrali, in particolar modo si sono scatenate le proteste da parte della Roma. Mourinho ha deciso di non parlare dell’arbitraggio in occasione della sfida contro il Milan, in particolar modo del contatto in area di rigore tra Kjaer e Pellegrini, fallo che non è stato sanzionato dal direttore di gara. Lo Special One è, invece, tornato sulla partita contro la Juventus. Sui social l’allenatore della Roma ha affrontato l’argomento del rigore fischiato ai giallorossi, non tanto per il mancato vantaggio con il successivo gol di Abraham quanto sulla possibile invasione dei calciatori della Juventus al momento del calcio di Veretout, tiro poi parato dal portiere Szczesny.

Mourinho ha deciso di fare il paragone proprio con la Juventus. Sui social ha postato i frame dei rigori calciati da Veretout in Juventus-Roma e da Dybala in Juventus-Zenit. Il commento di Mourinho ha portato tantissime reazioni: “un rigore è stato ripetuto, l’altro no. Indovinate quale”.