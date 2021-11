Mourinho ci ricasca: l’allenatore rifiuta il Tapiro d’Oro di Staffelli, era già successo nel 2009

SportFair

La Roma non sta attraversando un momento negativo e Mourinho è sempre più… attapirato. Dopo un avvio di stagione veramente entusiasmante, la squadra è crollata dal punto di vista tecnico e dei risultati, si sono registrate alcune brutte prestazioni e la situazione in campionato e Conference League è preoccupante.

Lo Special One è stato raggiunto da Valerio Staffelli di ‘Striscia la Notizia’ per la consegna del Tapiro d’Oro. L’allenatore della Roma ha rifiutato il premio prima di salire in macchina per sfuggire alle telecamere. Una scena già vista ai tempi dell’Inter nel 2009, il rapporto con Valerio Staffelli non è proprio idilliaco…