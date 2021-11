Mourinho inseguito dalla Polizia: clima infuocato nello spogliatoio prima di Roma-Milan

SportFair

Non è stata una giornata positiva per Mourinho, la sua Roma è scesa in campo nell’undicesimo turno contro il Milan, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol di Ibrahimovic su punizione, Kessie su rigore e El Shaarawy nel finale. In pieno recupero anche il contestato episodio del contatto in area di rigore tra Kjaer e Pellegrini che non è stato sanzionato dall’arbitro. La reazione dello Special One è stata furiosa, l’allenatore portoghese non ha risparmiato le critiche per la direzione di gara dell’arbitro.

Prima del match si è verificato un altro episodio che ha visto protagonista Mourinho. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’ si è scatenata la furia dello Special One al momento dell’ingresso del pullman dei giallorossi allo Stadio Olimpico, dopo l’arrivo di quello del Milan. Proprio questa sequenza temporale (e l’attesa all’interno del pullman) non è andata giù all’allenatore della Roma che avrebbe deciso di non rispettare le norme anti-Covid.

Mourinho spazientito ha chiesto all’autista di aprire le porte e non è servita a nulla la richiesta della Polizia di rimanere sul pullman. L’allenatore della Roma non ha sentito ragioni e ha raggiunto lo spogliatoio dell’Olimpico visibilmente nervoso e non si è fermato nonostante le rimostranze degli addetti alla sicurezza e di una poliziotta.