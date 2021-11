La MotoGp non si ferma, prima giornata di test a Jerez: Nakagami il migliore, bene Bastianini e Bagnaia

SportFair

E’ andata in scena la prima giornata di test a Jerez per la MotoGp. Il campionato si è concluso con il gran premio di Valencia, tutti gli occhi sono stati puntati sull’ultima gara da pilota di Valentino Rossi. Si è laureato campione del mondo Fabio Quartararo. Il pensiero è rivolto alla prossima stagione, sono state prove importanti per lavorare sui prototipi del prossimo anno. Non ha girato Marc Marquez, fermato dalla diplopia. Assente ovviamente anche il Dottore.

Il primo pilota a scendere in pista è stato Luca Marini che ha chiuso in 1:43.364. Dentro anche Nakagami e Pol Espargarò, lo spagnolo rientra dopo l’infortunio, subito dopo è il turno di Bagnaia e Quartararo. Primi giri anche per Gardner, campione del mondo della Moto2, poi i debuttanti Bezzecchi e Di Giannantonio. Si conferma il più veloce Nakagami. Dovizioso prova per la prima volta il prototipo della Yamaha M1 2022, passo in avanti per Vinales che piazza il quarto tempo. Il più veloce del test della mattina è stato Nakagami, poi Bastianini, Rins, Vinales e Bagnaia.

Nel pomeriggio Bastianini scavalca Nakagami, in ripresa anche Bagnaia e Vinales. Poi il controsorpasso di Nakagami. Fernandez è il più veloce tra gli esordienti in 1:39.765, al 22esimo posto. Caduta per Aleix Espargaro, senza conseguenze. La classifica finale è: Nakagami, Zarco, Bastianini, Bagnaia, Vinales, Rins, Morbidelli, Miller, Quartararo.