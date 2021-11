MotoGp, il warm-up è di Joan Mir, quarto tempo per Bagnaia e 16° Valentino Rossi

SportFair

Attesa per il gran premio di MotoGp a Valencia, ultimo appuntamento della stagione e ultima gara della carriera di Valentino Rossi. Tutti gli occhi sono puntati sul pilota italiano, sono andati in scena tanti omaggi per il Dottore.

Jorge Martin ha conquistato una stratosferica pole position, alle spalle Pecco Bagnaia, caduto sul finale e Jack Miller. Quarto invece Joan Mir, seguito da Zarco e Rins, Fabio Quartaro è ottavo. Decimo Valentino Rossi.

Si è appena concluso il warm-up, il più veloce è stato di Joan Mir, poi Nakagami, Rins e Bagnaia. Settimo Quartararo, 16° Valentino Rossi.