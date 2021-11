MotoGp, il rimpianto di Valentino Rossi: “che peccato Bagnaia e Ducati, potevano vincere il mondiale”

SportFair

Il Gp dell’Algarve ha regalato grande spettacolo. Vittoria per Pecco Bagnaia, alle sue spalle Mir e Miller. Un risultato pazzesco per la Ducati, che conquista ufficialmente il titolo Costruttori. Quarto posto per Alex Marquez, mentre i due italiani del team Petronas, Valentino Rossi e Dovizioso, hanno chiuso la loro gara rispettivamente 13° e 14°.

Al termine della gara ha parlato anche Valentino Rossi: “il mio passo non è stato male in confronto alle prove, la scelta delle gomme è stata giusta perché con la media non avevo il passo. Nel finale c’è stata la bandiera rossa a 2 giri dalla fine: avrei voluto provare ad attaccare mio fratello, ma non ho potuto, l’importante è che nessuno si sia fatto male”.

“Pecco ha un modo particolare di guidare, ma una volta che lo sistema diventa molto tosto. Jorge Lorenzo è più pulito, mentre Pecco più aggressivo, anche se fuori dalla pista non si direbbe per la sua educazione. Credo che Bagnaia e la Ducati debbano avere dei rimpianti per come è andata la stagione: potevano vincere! Il crocevia è stato l’errore del Mugello, quando Bagnaia era in testa ed è caduto: lì è arrivata un po’ di delusione, Pecco ci ha messo qualche gara per riprendersi e Quartararo ha preso il largo. Questo finale però lo proietta al 2022 quasi come il favorito: per il mondiale ci sono tanti piloti veloci a cominciare da Quartararo, ma Bagnaia è lì”.