Moto3, incidente Foggia-Acosta all’ultimo giro: penalità per il pilota italiano [VIDEO]

Si è conclusa la stagione della Moto3 con il gran premio di Valencia: il titolo era stato conquistato da Pedro Acosta che aveva avuto la meglio di Dennis Foggia. Nella gara di oggi si è registrato un incidente all’ultimo giro: è un vero peccato per il pilota italiano che era in lotta per la vittoria della gara in Spagna.

L’episodio si è verificato nel finale, alla fine è arrivata la penalità per Foggia: tre secondi, l’italiano chiude quindi al tredicesimo posto (in gara si era posizionato in sesta posizione). Un problema in stagione per Foggia sono stati i sei zeri, dovrà migliorare per il futuro.

La vittoria è stata di Xavier Artigas, la sua prima in carriera, la gioia per lo spagnolo è stata incontenibile.