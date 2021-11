Moto 2, contatto Bezzecchi-Vierge e olio in pista: subito bandiera rossa [VIDEO]

E’ in corso la gara di Moto2 a Valencia, si decide la vittoria del titolo: Raul Fernandez vuole provare l’ultimo attacco a Remy Gardner, l’australiano ha bisogno di 3 punti per essere sicuro del titolo.

Subito un episodio in avvio di gara: Bezzecchi è andato a contatto con Vierge e anche Baldassarri è a terra, sono due gli italiani già fuori e olio in pista. E’ bandiera rossa, la gara viene giustamente sospesa per permettere di ripulire la pista.

A nasty crash at Turn 2 but thankfully all riders are unhurt after that one 💥@Marco12_B and @XaviVierge touch and crash, making it impossible for @7balda to avoid hitting the Italian’s bike 👀 #Moto2 | #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/AmEAJb7LX0

