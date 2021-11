Il calcio piange l’ex attaccante Leonardo Gritti: era in stato vegetativo da 9 anni

SportFair

Un lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Leonardo Gritti, aveva 49 anni e ha trascorso gli ultimi 9 in stato vegetativo. La conferma è arrivata anche da parenti e amici. E’ stato un attaccante professionista e ha indossato le maglie di Monza, Leffe, Solbiatese e Alzano Virescit. La sua carriera era stata bloccata da alcuni infortuni, così Gritti aveva deciso di aprire un ristopub a Treviglio.

Il 7 giugno del 2012, al termine di una partita, fu colpito da un infarto a soli 38 anni: rimase a lungo in coma per poi entrare in stato vegetativo. Gli ultimi anni li ha trascorsi alla Rsa ‘Ovidio Cerruti’ circondato dall’amore di papà Marco e mamma Aurelia e dal fratello Damiano. Nella giornata di oggi è arrivata la triste notizia della sua morte, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da amici, tifosi e appassionati di calcio che hanno avuto il piacere di conoscere Leonardo.