Il mondo dello sport piange Giampiero Galeazzi: storica voce e volto del giornalismo italiano

SportFair

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport, è morto Giampiero Galeazzi, giornalista sportivo della Rai: aveva 75 anni. Nato a Roma, era conosciuto con il soprannome di Bisteccone. Ex atleta di grande livello, è stato un telecronista e canottiere. Vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968. Ha prestato la sua voce alle grandissime imprese sportive, principalmente le Olimpiadi. Le sue telecronache sono sempre state esaltanti e hanno fatto avvicinare tanti italiani al mondo dello sport. L’ultima apparizione televisiva di Galeazzi risale a tre anni fa a Domenica In. Combatteva da tempo contro una grave forma di diabete.

La sua fama è legata al racconto delle imprese del canottaggio azzurro, in particolar modo i giochi olimpici.

La notizia della scomparsa di Galeazzi è stata lanciata su Twitter da alcuni colleghi, anche dal direttore del Tg5 Clemente Mimun. “Addio Giampiero rip”, ha twittato.

Il Napoli: “Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli ricordano Giampiero Galeazzi, storica figura del giornalismo italiano e indimenticato narratore delle più suggestive imprese azzurre”.

Massimo Caputi: “ciao Giampiero Galeazzi, unico e inimitabile Rip”, Valentina Vezzali: “ciao Giampiero! Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre. Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti”.

Pierluigi Pardo: “una grandiosa ispirazione. Competenza e preparazione unite alla giusta dose di leggerezza e ironia. Un enorme dolore. Abbraccio forte a Susanna e Gianluca”. Alessandro Alciato: “quando diede il microfono a Maradona, e gli disse: Diego, fai tu le interviste”.