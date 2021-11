Quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria alle Next Gen Finals? Il ricco bottino dello spagnolo ed il montepremi del torneo

SportFair

Si sono concluse le Next Gen Finals, il vincitore è stato il grande favorito della vigilia: Carlos Alcaraz. Prestazione eccezionale anche in finale per lo spagnolo e percorso netto, la competizione è stata praticamente perfetta. Niente da fare per Korda, lo statunitense si è confermato comunque un ottimo giocatore. L’ultimo atto si è concluso con il netto risultato di 3-0, solo il primo set è stato equilibrato e si è concluso al tie-break. Senza storia secondo e terzo set. Si conclude con il 3-0 di Alcaraz contro Korda (4-3, 4-2, 4-2). Lo spagnolo è il successore di Jannik Sinner nelle Next Gen Finals.

Ma quanto ha guadagnato Alcaraz con la vittoria alle Next Gen Finals? Bottino niente male per i giocatori presenti a Milano, si va dai premi partecipazione al campione imbattuto. La cifra complessiva delle Next Gen Finals è di 1.125.280 euro. Carlos Alzaraz si è portato a casa 347.971 euro.

Di seguito il prize money nel dettaglio, dal girone alle finali.

CAMPIONE IMBATTUTO: 347.971 euro

VITTORIA IN FINALE: 121.876 euro

VITTORIA IN SEMIFINALE: 94.869 euro

OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN: 20.774 euro

PREMIO DI PARTECIPAZIONE: 69.248euro

PREMIO PARTECIPAZIONE DELLA RISERVA: 10.387 euro