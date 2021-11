Storico oro ai Mondiali di karate! La squadra maschile di kumite è campione del mondo

SportFair

Abbiamo aspettato l’ultimissima gara in programma per mettere l’oro al collo ed è un oro storico. I ragazzi della squadra maschile di kumite si sono laureati Campioni del Mondo ed è la prima volta della storia del karate italiano. Poche ore prima, anche la squadra femminile ha disputato una finale, stavolta per il bronzo, e l’ha vinta, facendo arrivare il medagliere azzurro a quota 9. Nella mattinata, poi, anche Mattia Allesina, nel para-karate, ha conquistato una splendida medaglia d’argento.

È un’Italia a forza 10, dunque, quella del karate e del para-karate di questi Campionati Mondiali WKF 2021 di Dubai. La delegazione tornerà domani verso l’Italia con un ricchissimo bottino di dieci medaglie, tra cui 5 bronzi, quattro argenti e un oro.

Una nazionale incredibile, il cui fiore all’occhiello è stata proprio la squadra maschile di kumite, composta da Gianluca De Vivo, Daniele De Vivo, Luca Maresca, Amhed El Sharaby, Lorenzo Pietromarchi e Michele Martina. La finale conto la Serbia, appena disputata, è finita 3-0. La seconda finale per l’oro mai disputata nel kumite a squadre e la prima ad essere vinta.

Poco prima, la squadra femminile di kumite, ha invece affrontato il Giappone in una complicata finalina per il bronzo. Le azzurre Lorena Busà, Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti hanno avuto la meglio, imponendosi sul risultato di 2-1.