Tony Cairoli minacciato di morte sui social: “basta! Non me lo merito”

Tony Cairoli non ci sta! Il pilota messinese si è sfogato sui social dopo gli insulti e le minacce di morte ricevute a seguito di gara-2 del Gp di Pietramurata di MXGP dello scorso 31 ottobre.

KTM ha preferito sacrificare Cairoli per aiutare Herlings, in corsa ancora per il titolo iridato: così il messinese ha ceduto il suo quarto posto al compagno di squadra. Una mossa che non è stata digerita da alcuni, che si sono scagliati contro il 9 volte campione del mondo.

“Sono contento della mia prestazione, ma non del risultato. In alcune situazioni devi rispettare gli ordini di squadra e aiutare il tuo compagno. Qualsiasi casa lo avrebbe fatto se avesse avuto un pilota in lotta per il titolo. Alle poche persone che mi hanno mandato minacce di morte vorrei dire: basta! Non me lo merito. Mi comporto sempre come un vero gentiluomo dentro e fuori la pista“. queste le parole di Cairoli dopo la gara.