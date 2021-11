Milan-Porto 1-1, le pagelle di SportFair: Kalulu entra ed è subito decisivo, Ta’N’tarusanu tra i pali

SportFair

Una partenza molto difficile, un secondo tempo sicuramente positivo. Si è conclusa la partita della quarta giornata di Champions League tra Milan e Porto. La competizione si conferma un po’ stregata per la compagine di Stefano Pioli che continua a pagare qualche disattenzione in difesa. La gara è subito in salita per il Milan, gli ospiti passano in vantaggio con Luis Diaz. Il club italiano ci prova ma non riesce a concretizzare. La spinta porta i frutti nel secondo tempo, cross di Kalulu e deviazione decisiva di Mbemba: è autogol. Nel finale Pioli si gioca la carta Ibrahimovic, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1, nel finale gol annullato allo svedese. Il Milan è ancora in corsa per la qualificazione, ma dovrà sperare in un mancato successo dell’Atletico Madrid contro il Liverpool.

Milan-Porto, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Tatarusanu voto 6.5: non è responsabile in occasione del gol del Porto, poi si conferma con buoni interventi nel primo tempo. Tantarusanu.

Calabria voto 6: inizialmente la partita è molto bloccata, dopo lo svantaggio si lascia andare un po’ nella metà campo avversaria. Made in Calabria.

Tomori voto 6: dei centrali è il migliore, guida la difesa con buona qualità. Certezza.

Romagnoli voto 5.5: qualche errore di troppo, sbaglia soprattutto in disimpegno. Pensa ancora alla… Roma.

Theo Hernandez voto 6.5: è uno dei pochi in grado di cambiare passo, sulla fascia è sempre una spina nel fianco.

Tonali voto 6: cresce con il passare del tempo, si prende la responsabilità di palloni importanti. Predestinato.

Bennacer voto 6: dimostra buona qualità, riesce a far girare bene il pallone.

Saelemaekers voto 5.5: tanto movimento, ma non è concreto nei metri finali del campo. Poco Saele.

Brahim Diaz voto 6: il calciatore c’è e lo dimostra anche oggi. Il suo cambio di passo è sempre pericoloso.

Leao voto 6: il primo tempo è un flop, nella ripresa crea qualche occasione ma nel complesso la prestazione è stata altalenante.

Giroud voto 6: fa reparto da solo, non viene servito al meglio dai compagni. Il Milan non Giroud.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Ibrahimovic s.v., Kalulu 6.5, Kjaer, Maldini s.v., Krunic 6, Bakayoko, Gabbia, Kessié 6. Allenatore: Pioli.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa 5.5; Joao Mario 6, Pepe 6, Mbemba 5, Zaidu 5.5; Otavio 6.5, Grujic 6, Sergio Oliveira 6, Luis Diaz 6.5; Evanilson 6, Taremi 6. A disposizione: Marchesin, Fabio Cardoso, Francisco Conceicao s.v., Pepê s.v., Corona, Manafa, Vitinha 6, Bruno Costa s.v., Toni Martinez s.v., Nanu, Fabio Vieira. Allenatore: Conceiçao.