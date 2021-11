Milan-Inter, lite sugli spalti durante il derby: “dissing” fra Salvini e Ghali, dalle canzoni a San Siro [VIDEO]

SportFair

Si sono registrati momenti di tensione durante il derby della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Inter, si è verificata una lite in tribuna tra il rapper Ghali e Matteo Salvini. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1: nerazzurri in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu, poi il pareggio con un autogol di de Vrij. Sempre nel primo tempo Tatarusanu ha ipnotizzato Lautaro Martinez, sempre dal dischetto.

Sul web è diventato virale un VIDEO della lite tra Ghali e Salvini. E’ andato in scena un acceso battibecco con gestacci, inoltre si vede Paolo Maldini richiamare l’attenzione degli addetti per riportare la situazione alla normalità. Il rapper viene visibilmente trattenuto da un altro tifoso.

Il partito di Salvini ha spiegato la situazione attraverso un comunicato: “Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione – cercando di filmarsi col cellulare – ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione”.

I rapporti tra Ghali e Salvini non sono mai stati buoni. Due anni fa il cantante aveva realizzato un remix del brano “Vossi Bop” in cui veniva chiamato in causa proprio Salvini. Il brano era del rapper britannico di origini ghanesi Stormzy che aveva deciso di unire le forze con artisti internazionali e tra questi proprio Ghali. “Dice che chi è arrivato col gommon non può stare .it ma stare .com”. Poi aggiunge con un chiaro riferimento ad un altro episodio: “alla partita del Milan ero in tribuna con gente. C’era un politico fascista che annusava l’ambiente. La squadra da aiutare a casa propria praticamente. Forse suo figlio è pure fan, che mi guardava nel mentre”. Un altro riferimento era arrivato anche nella canzone ‘Dende’. “Non vedi che sono cotto, dai. Come un coccodrillo con la krokodil. Chi è il migliore? Dillo, tu mi batterai. Il giorno che vedrai Salvini ai miei live”. In basso il VIDEO della lite Ghali-Salvini.