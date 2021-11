Milan-Inter, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Il posticipo della dodicesima giornata del campionato di Sere A regala una partita che non ha bisogno di presentazioni, il derby tra Milan e Inter. La squadra di Stefano Pioli sta attraversando un momento veramente entusiasmante ed è una seria candidata per la vittoria dello scudetto, l’Inter è una squadra potenzialmente forte e dovrà evitare passi falsi. Il Milan si affida al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, al suo fianco Leao e Brahim Diaz.

L’Inter risponde con la solita coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez, a centrocampo il trio Barella, Brozovic, Calhanoglu. Sull’esterno spazio a Perisic.

Milan-Inter, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 5 Ballo-Touré; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Rafael Leao; 11 Ibrahimovic. All. Pioli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Milan-Inter, data e canale tv

Il match della 12ª giornata di Serie A fra Milan e Inter sarà trasmesso domenica 7 novembre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).