Milan-Inter 1-1, le pagelle di SportFair: Kessie e Ballo Touré a lezioni di autocontrollo, de Vrij insensibile e Tatarusanu come Giucas Casella

SportFair

E’ stato un derby di grande intensità, si sono affrontate due squadre in buona forma ed in grado di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Sono scese in campo Milan e Inter, la partita è stata equilibrata. Grande intensità nei primi minuti, si registrano occasioni da una parte e dall’altra. All’11esimo la partita si sblocca, Kessie ferma Calhanoglu in area di rigore, l’ex porta in vantaggio i nerazzurri e esulta contro i suoi ex tifosi. La reazione del Milan è immediata, arriva il pareggio con l’autogol di de Vrij. Al 27′ l’Inter ha un’altra occasione dal dischetto, ma Lautaro Martinez si fa ipnotizzare da Tatarusanu. Nella ripresa altre occasioni, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1, nel finale palo di Saelemaekers. L’Inter leggermente meglio, ma il risultato è giusto.

Milan-Inter, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Tatarusanu voto 7: è una riserva di lusso, salva il risultato con il rigore parato su Lautaro. Ipnotizza Martinez. Come Giucas Casella.

Calabria voto 6: la solita partita di sacrificio per la squadra, è un calciatore sempre prezioso. Copia e incolla.

Kjaer voto 6.5: gli attaccanti dell’Inter sono pericolosissimi, lui si conferma uno dei difensori più forti del campionato. Chiuso a Kjaer.

Tomori voto 6: forza fisica, controlla gli avversari da molto vicino. Bodyguard.

Ballo Touré voto 5.5: salva un gol, ma va in difficoltà e viene sostituito, fallo da rigore su Darmian. Balla in difesa. A lezione di autocontrollo.

Tonali voto 6.5: è ancora giovane, ma si prende tante responsabilità in una partita così importante. Trentenne.

Kessie voto 4.5: il rigore concesso su Calhanoglu è troppo grave per un calciatore della sua esperienza. Si divora un gol nel finale. Eccessivo.

Brahim Diaz voto 5.5: partenza positiva, poi si nasconde troppo e viene sostituito. Nascondino.

Krunic voto 5.5: forse non è ancora pronto per livelli così alti, oggi non si fa vedere. Assente senza giustificazione.

Leao voto 6: è in grado di cambiare passo come pochi, oggi non lo fa vedere. Si adegua alle partite. Camaleonte.

Ibrahimovic voto 5.5: è la sua partita, ma soffre di ansia da prestazione. Fa cilecca.

(dal 46′ Kalulu 6.5

(dal 59′ Saelemaekers 6

(dal 59′ Rebic 6

(dal 71′ Bennacer s.v.

(dall’84’ Bakayoko s.v.

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: viene superato dal compagno de Vrij, per il resto si fa trovare pronto.

Skriniar voto 6.5: è uno dei migliori e non è più una sorpresa, non rischia quasi mai. Leader della difesa.

De Vrij voto 5: beffa Handanovic, portiere che sta disputando una stagione altalenante. Ha l’immondizia al posto del cuore.

Bastoni voto 6.5: prova anche a sbloccare il risultato, si fa vedere nella metà campo avversaria. Che personalità.

Darmian voto 6.5: buona prestazione sulla fascia, spinge con continuità e difende bene. Rinato.

Barella voto 6: che bel giocatore, oggi è protagonista di una partita di sacrificio.

Brozovic voto 5.5: come mai? Aveva abituato troppo bene, oggi un leggero passo indietro. Maxi Pezzali.

Calhanoglu voto 7: si procura il rigore, lo trasforma e esulta contro i suoi ex tifosi. Attributi.

Perisic voto 6.5: riesce a creare la superiorità, sulla fascia è una spina nel fianco.

Dzeko voto 6: gioca con un problema fisico, si sacrifica tanto per i compagni. Commovente.

Lautaro Martinez voto 5: è bravo Tatarusanu, ma quando si sbaglia un rigore è quasi sempre colpa del calciatore che lo calcia.

(dal 68′ Vidal 5.5

(dal 76′ Correa s.v.

(dal 76′ Dumfries s.v.

(dall’84’ Dumfries s.v.

(dall’85’ Dimarco s.v.)