Mihajlovic dal cuore d’oro! Pronto ad aiutare Chantal, una tifosa non vedente del Bologna: “le organizzo io il viaggio e ci incontreremo”

Sinisa Mihajlovic ha davvero un cuore d’oro. Il tecnico serbo, amatissimo in tutt’Italia, riesce a sorprendere ogni giorno sempre più. Mihajlovic, guarito da due anni dalla leucemia, ha infatti preso a cuore la storia di una tifosa del Bologna non vedente e ha promesso che l’aiuterà.

Chantal Pimienta Sosa, questo il nome della 32enne, è rimasta senza accompagnatore per recarsi dalla sua abitazione di San Donato Milanese al Dall’Ara e per questo motivo ha lanciato un appello per poter essere allo stadio a fare il tifo per la sua squadra del cuore.

“Da quando sono uscito dall’ospedale se posso aiutare o fare felice qualcuno, lo faccio. È una cosa bellissima che questa malattia mi ha dato per poter, nel mio piccolo, aiutare quelle persone che stanno come sono stato io“, ha commentato il tecnico del Bologna.

“Se lei vuole venire e incontrarmi le organizzo io il viaggio e tutto. Mi fa piacere, al di là che sia tifosa del Bologna. Adesso mi informo e le organizzo io il viaggio: alla prossima partita o durante la sosta viene qua e ci conosciamo senz’altro. Chantal è un bel nome, mi piace. Cerco di trasmettere quello che ho passato, cerco di dare coraggio e serenità a quelli che stanno come sono stato io. Mi succede spesso di mandare videomessaggi, sento al telefono la gioia: sono contento di darle fiducia e coraggio“, ha concluso in conferenza stampa.