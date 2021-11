Quanto amore per la piccola Violante! Nonno Sinisa Mihajlovic si coccola la sua nipotina [VIDEO]

SportFair

Sono trascorse quasi 2 settimane dalla nascita della piccola Violante, la nuova arrivata in casa Mihajlovic. Virginia, figlia del tecnico serbo del Bologna ha partorito lo scorso 28 ottobre la piccola e dolce creatura che ha portato tanta gioia in famiglia. Violante è figlia di Virginia Mihajlovic e di Alessandro Vogliacco, giovane giocatore del Benevento.

L’arrivo di Violante ha emozionato tutti, compreso nonno Sinisa: le immagini del primo incontro tra i due hanno fatto il giro del web, commuovendo l’Italia intera e non solo. Adesso, Mihajlovic sta approfittando della pausa per godersi la nipotina e sui social della figlia Virginia è comparso un dolcissimo video. Coccole e baci per Violante: per lei un nonno speciale ed innamoratissimo.