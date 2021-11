Sinisa Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna: la dedica è da brividi

SportFair

Un importante riconoscimento per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato nel campionato di Serie A. Nella giornata di oggi è stata conferita la cittadinanza onoraria in occasione di una cerimonia che è andata in scena Palazzo D’Accursio, dalla Presidentessa del consiglio comunale Maria Caterina Manca e dal Sindaco Matteo Lepore. Presente anche la moglie Arianna, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Gianni Morandi.

“Questo pomeriggio a Palazzo D’Accursio nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale è stata conferita a Sinisa Mihajlovic la cittadinanza onoraria. Alla cerimonia, introdotta dalla Presidentessa del consiglio comunale Maria Caterina Manca e dal Sindaco Matteo Lepore, erano presenti anche la moglie Arianna, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l’amico Gianni Morandi.

Mihajlovic nel suo discorso ha ringraziato la città e il servizio sanitario bolognese per il sostegno dimostrato quando, nel 2019, è stato colpito dalla leucemia e ha dedicato il riconoscimento “alla città di Bologna tutta, ai bolognesi sportivi e non, tifosi e non tifosi del Bologna, perché la loro vicinanza soprattutto in quel momento si è fatta molto sentire ed è stata così forte che mi dava sempre la carica per affrontare le durissime giornate cui ero sottoposto”.