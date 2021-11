Sette volte Leo Messi: l’argentino vince il Pallone d’Oro, sul podio Lewandowski e Jorginho

SportFair

E’ stato assegnato il Pallone d’Oro 2021, il vincitore è stato il calciatore del Psg Leo Messi, la decisione ha fatto molto discutere considerando il rendimento un po’ deludente dell’argentino nell’ultima stagione. E’ il settimo Pallone d’Oro per la Pulce. Al 26esimo posto e con lo stesso punteggio di Ruben Dias e Gerard Morano si è posizionato il centrocampista dell’Inter Barella. Al 23esimo posto Kane del Tottenham, 21esimo un altro interista: Lautaro Martinez. Al 18esimo posto il milanista Kjaer, solo 16esimo Neymar. Al 14esimo e 13esimo Bonucci e Chiellini, 11esimo Haaland e decimo Donnarumma. Nono Mbappé. Sesto Cristiano Ronaldo, terzo Jorginho e secondo Lewandowski.

È Robert Lewandowski del Bayern Monaco il vincitore del premio Attaccante dell’anno. Pedri del Barcellona ha vinto il trofeo Kopa, riservato al miglior Under 21. Sul podio anche Bellingham del Dortmund e Musiala del Bayern Monaco. A completare la top 10 Mendes (Psg), Greenwood (Manchester United), Saka (Arsenal), Wirtz (Bayer Leverkusen), Gravenberch (Ajax), Doku (Rennes) e Reyna (Dortmund). È Gianluigi Donnarumma il vincitore della seconda edizione del trofeo Yashin per il miglior portiere dell’anno. Il Chelsea campione d’Europa la squadra dell’anno per France Football.

LA CLASSIFICA

29) Cesar Azpilicueta, Chelsea; Luka Modric, Real Madrid (ex aequo)

26) Nicolò Barella, Inter; Ruben Dias, Manchester City; Gerard Moreno, Villarreal (ex aequo)

25) Phil Foden, Manchester City

24) Pedri, Barcellona

23) Harry Kane, Tottenham

21) Lautaro Martinez, Inter; Bruno Fernandes, Manchester United (ex aequo)

20) Riyad Mahrez, Manchester City

19) Mason Mount, Chelsea

18) Simon Kjaer, Milan

17) Luis Suarez, Atletico Madrid

16) Neymar, Paris Saint Germain

15) Raheem Sterling, Manchester City

14) Leonardo Bonucci, Juventus

13) Giorgio Chiellini, Juventus

12) Romelu Lukaku, Inter/Chelsea

11) Erling Haaland, Borussia Dortmund

10) Gianluigi Donnarumma, Milan/Psg

9) Kylian Mbappé, Psg

8) Kevin De Bruyne, Manchester City

7) Mohamed Salah, Liverpool

6) Cristiano Ronaldo, Juventus/Manchester United

5) Ngolo Kanté, Chelsea

4) Karim Benzema, Real Madrid

3) Jorginho, Chelsea

2) Robert Lewandowski, Bayern Monaco

1) Lionel Messi, Barcellona/Psg