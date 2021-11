Mertens on fire, show dell’attaccante del Napoli contro la Lazio [VIDEO]

Napoli e Lazio sono in campo per il big match della 14esima giornata del campionato di Serie A, gli azzurri sono chiamati a sfruttare la sconfitta del Milan contro il Sassuolo. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla sconfitta contro l’Inter.

Prima della partita grandissima emozione allo stadio Maradona, è stata svelata la statua per Diego. Poi l’avvio show del Napoli, dopo appena 30 minuti il risultato è già sul 3-0. Al 7′ vantaggio del solito Zielinski che si conferma uno dei centrocampisti più forti. Poi sale in cattedra Mertens, autore di una doppietta fantastica. In particolar modo il secondo gol personale è stato da stropicciarsi gli occhi.

Napoli’s all-time leading scorer with his 139th goal for the club.

This is another gem from Dries Mertens… making Maradona proud.

Could watch him all day in this kind of form!#NapoliLazio

pic.twitter.com/gH9039uvJU

— Sacha Pisani (@Sachk0) November 28, 2021