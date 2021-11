SportFair

E’ Daniil Medvedev, il campione in carica, il primo finalista della ATP Finals di Torino. Il tennista russo, che nell’ultimo match dei gironi aveva faticato contro un ottimo Jannik Sinner, ha trionfato oggi nella prima semifinale del torneo in corso a Torino, battendo il suo avversario Ruud. Il norvegese è stato sconfitto in un’ora e 20 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2.

Adesso Medvedev attende di sapere chi tra Djokovic e Zverev sarà il suo avversario nella finale di domani.