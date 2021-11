Max Verstappen campione del mondo in Arabia Saudita se…: tutte le combinazioni

SportFair

E’ tutto pronto a Jeddah per il Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1, penultimo appuntamento della stagione 2021. Max Verstappen potrebbe coronare il suo sogno, quello di diventare campione del mondo di Formula 1. A Jeddah, infatti, l’olandese della Red Bull si gioca il suo primo match point.

Non sarà semplice per Verstappen, che ha a che fare con un grande campione, come Lewis Hamilton, attualmente a 8 punti dal pilota Red Bull, ma sono diverse le combinazioni che premierebbero l’olandese.

Max Verstappen campione del mondo a Jeddah se…