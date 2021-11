Mauro Icardi ha fatto cilecca, con la China “solo baci”: la telefonata rivelatoria a Wanda Nara

Spuntano nuovi dettagli sul tradimento di Mauro Icardi. Nonostante la situazione non sia molto chiara, con la showgirl argentina che ha cancellato dai social il romantico posto di riavvicinamento dopo la prima rottura, per riprendere l’abitudine di postare foto in solitaria ed il calciatore argentino del PSG che invece mostra i suoi viaggi in compagnia della moglie e delle figlie, emergono importanti novità.

Sembra che la seconda crisi sia nata quando la moglie e agente di Icardi ha scoperto, guardando sul cellulare del calciatore del PSG, l’incontro del marito con l’attrice argentina Eugenia Suarez la China in un albergo di Parigi. Wanda Nara, una volta scoperto il fattaccio ha dunque chiamato l’attrice argentina: “Wanda ha cercato nel telefono di Mauro e ha scoperto che c’era stato un incontro tra loro in un albergo di Parigi, dopo una partita. Quindi Wanda ha chiamato China Suárez e le ha detto: “Ho già visto il telefono di mio marito, so tutto, so che vi siete incontrati, ho parlato con lui, ma voglio che tu mi dica, vi siete incontrati?”, ha rivelato il programma Resumen Blue de Cada Manana. “La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”, avrebbe spiegato la China a Wanda Nara.