Sui social rispunta… Icardi! Mauro torna all’attacco: subito una foto con Wanda Nara per cercare di riconquistarla

La telenovela sembrava terminata, ma si trattava solo di una breve ed illusoria parentesi. Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati nuovamente: la showgirl ha scoperto nuovi dettagli sulle chat segrete del marito con l’attrice argentina Eugenia Suarez, detta la China e ha così deciso di dire nuovamente addio al calciatore del PSG.

Dopo la nuova rottura Mauro Icardi aveva addirittura deciso di chiudere il proprio profilo Instagram, non è chiaro se per dare un segnale alla moglie o se per evitare il clamore legato alla notizia della nuova separazione.

Adesso, però, il calciatore argentino è tornato nuovamente sui social e ha subito postato uno scatto in compagnia di Wanda, così come aveva fatto diverse volte durante la prima rottura, nel tentativo di riconquistarla. “Ti amo”, ha scritto a corredo della foto che lo ritrae con la moglie vicini ad un falò. Funzionerà anche questa volta?

La showgirl argentina intanto sta cercando di non pensare alla sua separazione divertendosi con le amiche e trascorrendo del tempo con le figlie, ma sogna una vacanza al mare, così come ha fatto intendere con la sua ultima Storia Instagram.