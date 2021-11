Berrettini ha preso la sua decisione: le ATP Finals di Matteo finiscono qui, stasera in campo Sinner

SportFair

I tifosi italiani attendevano con ansia una notizia ufficiale, sperando di poter rivedere in campo Matteo Berrettini alle ATP Finals dopo il ritiro di due sere fa nel match d’esordio contro Zverev per un infortunio agli addominali. Il lieto fine non è purtroppo arrivato: il tennista romano ha appena annunciato il suo ritiro dal torneo con un post sui social.

“Ciao ragazzi, ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso… Le mie finals finiscono qui, sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo. La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti. Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera. Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato. Grazie. Mat“, queste le parole di dolore di Berrettini, che aveva annullato il suo allenamento previsto per le 17.15 facendo già intendere in qualche modo la sua decisione.



Berrettini, che già ad inizio anno si era dovuto fermare per un infortunio agli addominali, dopo essersi sottoposto ad una serie di accertamenti nella giornata di ieri e anche in quella di oggi, e aver provato a giocare, scendendo in campo questa mattina al Pala Alpitour di Torino per un allenamento, ha preferito alzare bandiera bianca per prendersi cura del suo corpo e del suo futuro.

Questa sera, comunque, in campo ci sarà un italiano: Sinner prende infatti il posto di Berrettini e farà il suo esordio alle Finals contro Hurkacz.