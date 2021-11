Federica Nargi e Alessandro Matri presto sposi: svelati dettagli su data e location del matrimonio

SportFair

Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più amate del mondo del calcio e dello spettacolo. L’ex velina sarda e l’ex calciatore sono una coppia da circa 13 anni e 5 anni fa anno iniziato a creare la loro splendida famiglia, con la nascita di Sofia nel 2016 e poi di Beatrice nel 2019.



Tantissimi fan sognano le nozze di Federica Nargi e Alessandro Matri e finalmente c’è una data ufficiale. E’ stata la showgirl a rivelaro in un’intervista a Diva e Donna: il matrimonio si celebrerà a giugno 2022 a Formentera, località dove Nargi e Matri trascorrono le vacanze ormai dalla loro prima estate insieme, adesso anche con le loro bimbe.

In una vecchia intervista a Verissimo l’ex calciatore aveva ammesso che avrebbe voluto fare la proposta alla sua dolce metà tempo fa, per poi sposarla, ma di essere stato costretto a rinviare tutto per l’arrivo della piccola Beatrice. Adesso sembra che sia arrivato il momento giusto per il grande passo e in tantissimi non vedono l’ora che arrivi giugno per assistere al lieto evento.