Maltempo in Brasile, Ferrari e altri 3 team in difficoltà: materiale in ritardo ad Interlagos, concessa deroga dalla FIA

Il weekend di gara del Brasile non è iniziato col piede giusto per Ferrari, McLaren, Alfa Romeo e Haas. Questi quattro team hanno avuto a che fare con un fastidioso imprevisto: i materiali in arrivo ad Interlagos sono in ritardo a causa del maltempo che ha condizionato i trasporti.

La Fia, però, ha concesso una deroga per andare incontro ai team in difficoltà e garantire un’equita di trattamento a tutte le squadre: Ferrari, Alfa Romeo, Haas e McLaren hanno avuto quindi 15 ore extra di lavoro per i ritardi ed è stato consentito loro di assemblare le monoposto entro 3 ore dall’inizio delle Fp1.

“In conformità con l’Articolo 25.2 del Regolamento Sportivo Fia di Formula 1, i Commissari Sportivi tolgono a tutti i concorrenti del Gran Premio del Brasile 2021 il limite di tempo di cui all’Articolo 25.1 e richiedono di effettuare le verifiche tecniche iniziali delle loro vetture e di presentare la dichiarazione debitamente compilata entro e non oltre tre ore prima dell’inizio della FP1”, ha fatto sapere la FIA.