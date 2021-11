Martinator in pole a Valencia! Tripletta Ducati nell’ultima qualifica dell’anno, Rossi 10°

SportFair

L’ultima qualifica della stagione 2021 di MotoGP ha regalato ancora una volta emozioni intense. Nonostante i giochi ormai chiusi, tranne che per il titolo Team, i piloti hanno lottato in pista per le migliori posizioni della griglia di partenza del Gp di Valencia e ultimo round stagionale.

A Valencia è un dominio assoluto Ducati, con Jorge Martin che si prende una stratosferica pole position, lasciandosi alle spalle Pecco Bagnaia, caduto sul finale e Jack Miller.

Quarto invece Joan Mir, seguito da Zarco e Rins, mentre il neo campione del mondo Fabio Quartaro è ottavo. Applausi per Valentino Rossi: l’ultimo sabato in pista per il Dottore è terminato con un grande sorriso.

Questa mattina il 9 volte campione del mondo e tutto il suo staff hanno festeggiato per il passaggio diretto alla Q2 e adesso il team Petronas può continuare a sorridere per il 10° posto di Valentino Rossi nelle qualifiche di questo pomeriggio.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Martin, 2. Bagnaia, 3. Miller

2ª fila: 4. Mir, 5. Zarco, 6. Rins

3ª fila: 7. Binder, 8. Quartararo, 9. Nakagami

4ª fila: 10. Rossi, 11. Morbidelli, 12. Espargaro A.

Le parole dei top-3

Martin: “finire con una pole nell’ultima gara, con tutta la tribuna piena di fan, è molto bello. Sono fiducioso per domani, abbiamo un bel ritmo, per vincere sicuramente manca qualcosa, perchè Pecco e le Suzuki sembrano molto in forma, ma daremo il massimo e ci giocheremo le nostre carte“.

Bagnaia: “sono contento, quel giro lì non avrei migliorato sicuramente il tempo. Jorge è stato bravo, se la merita, qui mi viene difficile fare un giro alla morte perfetto, non so perchè, non è molto nelle mie corde questa pista qui. Ma sono contento anche del lavoro che stiamo facendo, sono molto molto contento“.

Miller: “è stata una vera sfida tra di noi, è stata una super pole, tutti abbiamo dato il massimo. E’ bello vedere tre Ducati in prima fila, ho fatto un bel giro, mi sentivo anche bene, ma sono scivolato un po’ sulla curva 9, ho perso la linea, è andata così, ma sono pronto per domani, sono fiducioso, Pecco avrà sicuramente un bel passo, ma io mi sento messo bene per domani“.