Martina Carraro superlativa: si conferma campionessa europea nei 100 rana in vasca corta

SportFair

Gli azzurri tornano protagonisti nella vasca di Kazan, dove stanno andando in scena gli Europei di nuoto in vasca corta. La seconda giornata di finali è iniziata con un risultato splendido: Martina Carraro si è infati confermata campionessa europea nei 100 rana femminili in vasca corta. L’azzurra chiude la sua gara davanti a tutte, mettendosi al collo uno splendido oro e confermando il titolo continentale vinto due anni fa a Glasgow, chiudendo la sua gara in 1’04”01, avanti alla russa Chikunova e all’esone Jefimova. A mezzo secondo dal podio Arianna Castiglioni, argento uscente e qualificata col miglior tempo delle semifinali in 1’04″31, che si ferma al quinto posto.

“Riconfermarsi è sempre difficile, ma ancora più bello e gratificante. Non è stato facile perché la finale era di ottimo livello e potevamo vincere tutte. Stiamo gareggiando molto quest’anno, ma dopo la pausa per la Pandemia sono contento di farlo perché questo è il mio lavoro ed è ciò che amo fare: sono fortunata. La presenza di Fabio (il fidanzato Scozzoli ndr) qui a Kazan mi ha trasmesso ancora più tranquillità: manca solo la mia cagnetta Clara, ma spero di rivedere presto anche lei“, ha raccontato la Carraro a fine gara.