Marsiglia-Lazio, vietata la trasferta ai biancocelesti: “sono violenti e intonato canti fascisti”

SportFair

La Lazio è reduce dalla buona prestazione in trasferta contro l’Atalanta, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2 con la beffa nel finale subita dalla compagine di Maurizio Sarri. La squadra è già concentrata al ritorno in campo in Europa League contro il Marsiglia, l’obiettivo dovrà essere quello di tornare a casa con un risultato positivo.

I tifosi non potranno recarsi a Marsiglia, è quanto previsto da un’ordinanza del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin. La motivazione? Si parla di “comportamenti violenti” di alcuni tifosi biancocelesti occorsi “in maniera ricorrente” nelle trasferte all’estero, in più si fa riferimento alla “ripetuta intonazione di canti fascisti e all’esibizione di saluti romani”. La decisione è destinata a scatenare più di qualche reazione.